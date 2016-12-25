Место лидера

Конфликт двух главных супергероев DC в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена» разрешился миром (спасибо, Марта), однако вскоре он возобновится. Как сообщил Генри Кавилл, в грядущей «Лиге Справедливости» персонажи найдут новую причину для разногласий.

Total Film поговорили с исполнителем роли Человека из Стали о предстоящем тим-апе героев DC, и, по словам актера, после «воскрешения» криптонец снова начнет выяснять отношения с Тёмным Рыцарем: «Супермен будет очень часто спорить с Бэтменом, в основном по поводу того, кто из них двоих является лидером команды».

Сюжет ленты расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Супермена, начнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга. Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая возлюбленную Флэша, Айрис Уэст, Джо Манганьелло, которому досталась роль наемного суперзлодея Дэфстроука, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Валко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Премьера «Лиги Справедливости» запланирована на 16 ноября 2017 года.