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Методы детектива

12.06.2017 21:30
Методы детектива

BBC официально анонсировали пятый сезон детективного сериала «Лютер». К образу брутального Джона Лютера вернется Идрис Эльба, а Нил Кросс снова выступит шоураннером и напишет сценарии ко всем 4 эпизодам.

В центре сюжета находится история о выдающемся детективе Джоне Лютере, показывающая, что грязный полицейский и грязные методы – разные вещи. Успешность Лютера заключается в высокой раскрываемости преступлений, благодаря его нестандартным методам, которые он использует для поимки опаснейших преступников Лондона. Но сойдут ли с рук главному герою его собственные правила среди букв закона?

Старт съемок пятого сезона ожидается в начале 2018 года, дата релиза не раскрывается.

 

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