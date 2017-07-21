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Мир Грома

21.07.2017 21:40
Мир Грома

Новый трейлер супергеройского сериала «Сверхлюди» из киновселенной Марвел. Релиз первых двух эпизодов проекта состоится 31 августа в кинотеатрах IMAX, а с 29 сентября шоу будет транслироваться каналом ABC.

Сверхлюди (Inhumans) – раса супергероев, созданных Крии в результате экспериментов над людьми и обладающих разнообразными невероятно уникальными суперспособностями. Сюжет сосредоточится на неизвестных ранее захватывающих приключениях  Чёрного Грома (Энсон Маунт) – таинственного короля Сверхлюдей, чей голос настолько могуч, что даже его малейший шёпот способен разрушить город, и других членов королевский семьи, состоящей из Медузы, Карнака, Горгона, Тритона, Ауран, Кристал и Максимуса. Военный переворот вносит раскол в семью Сверхлюдей, и они едва успевают бежать на Гавайские острова. Там их контакт с окружающим миром и людьми принимает неожиданный поворот, и теперь их задача – найти способ воссоединиться, чтобы вернуться домой и спасти свою расу.

Серинда Суон исполнила роль Медузы, супруги Чёрного Грома, а Кен Люн – его кузена Карнака. Иван Реон появится в образе центрального суперзлодея Максимуса. Шоураннером проекта назначен Скотт Бак («Железный кулак» Netflix, «Декстер»). 

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