Миссия сестры

Пока выход третьей части «Плохих парней» остается под вопросом, в разработку запущен сериальный спин-офф, который расскажет о приключениях спецагента Сидни «Сид» Баррет ‒ сестры персонажа Мартина Лоуренса.
В качестве исполнительных продюсеров шоу выступят Джерри Брукхаймер и Даг Белград, работавшие над оригинальными фильмами. Над сценарием проекта трудятся Брэндон Марголис и Брэндон Сонньер («Чёрный список»). Ожидается, что актриса Габриэль Юнион, сыгравшая Сидни Баррет в «Плохих парнях 2», вернется к своей роли и в сериале.
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