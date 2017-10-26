Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Дорого и круто.
12 самых дорогих предметов кинореквизита
Гений чистой красоты.
10 лиц Екатерины Гусевой
Брат на брата.
13 фильмов о вражде братьев
Не Барби единой.
10 кукол в кино
Блондинка в законе.
15 лиц Светланы Ходченковой
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Миссия сестры

26.10.2017 10:15
Миссия сестры

Пока выход третьей части «Плохих парней» остается под вопросом, в разработку запущен сериальный спин-офф, который расскажет о приключениях спецагента Сидни «Сид» Баррет ‒ сестры персонажа Мартина Лоуренса.

В качестве исполнительных продюсеров шоу выступят Джерри Брукхаймер и Даг Белград, работавшие над оригинальными фильмами. Над сценарием проекта трудятся Брэндон Марголис и Брэндон СонньерЧёрный список»). Ожидается, что актриса Габриэль Юнион, сыгравшая Сидни Баррет в «Плохих парнях 2», вернется к своей роли и в сериале.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Слишком богатые, чтобы экономить. 10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить (Евгений Ухов, Film.ru)
28.01.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Слишком богатые, чтобы экономить

Большое видится на расстоянии – только спустя неделю после появления новости о приостановке работы над очередном фильме про Терминатора киносообщество задумалось о том, насколько умный ход...  →
Долгая дорога. 13 сиквелов, заплутавших на пути к экрану (Евгений Ухов, Film.ru)
02.11.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Долгая дорога

Порой мы готовы ждать возвращения любимых героев долгие годы и очень радуемся новостям из стана, казалось бы, забытых проектов. Ближайшая пара лет порадует поклонников несколькими сиквелами, на...  →
Чем хуже парни, тем лучше кинотеатр (К.Тарханова)
21.10.2003
К.Тарханова

Чем хуже парни, тем лучше кинотеатр

Если все-таки попытаться перечислить достоинства сиквела «Плохих парней», начать надо с кинотеатра «Пушкинский». Когда ходишь туда на премьеры, как на работу, перестаешь замечать, какой он...  →
показать еще

Новости по теме

04.09.2017
«Плохие парни 3» всё еще в разработке, уверяет Брукхаймер.
23.08.2017
«Плохие парни 3» не увидят свет, уверяет Мартин Лоуренс.
12.08.2017
Названы даты релиза кинокомикса от Marvel и Sony и сиквела «Убийцы».
08.03.2017
«Плохие Парни 3» остались без режиссера.
07.02.2017
Премьера третьей части «Плохих Парней» снова перенесена.

 

Свежие рецензии


Главное

Вот это поворот!
08:00
Вот это поворот!
12 ролей, к трудностям которых актеры оказались не готовы
Дел невпроворот
24.10
Дел невпроворот
12 загадок, которые должен раскрыть второй сезон «Очень странных дел»
Я и лошадь, я и бык…
23.10
Я и лошадь, я и бык…
10 знаменитых голливудских матерей-одиночек
Я это не надену!
22.10
Я это не надену!
13 актеров, ненавидящих костюмы, в которых им приходилось сниматься
Пионеры и принцессы
21.10
Пионеры и принцессы
10 лучших советских «хулиганских» киносказок
Ярмарка вакансий
20.10
Ярмарка вакансий
10 ролей, которые никто в Голливуде не хотел играть
Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 актрис, сыгравших мужские роли 11 актрис, сыгравших мужские роли
10 главных фильмов мая 2016 года 10 главных фильмов мая 2016 года
15 лучших «поздних» персонажей в телесериалах 15 лучших «поздних» персонажей в телесериалах
18 кинозвезд, имеющих бизнес на стороне 18 кинозвезд, имеющих бизнес на стороне
10 самых необычных подготовок к роли 10 самых необычных подготовок к роли
20 главных фильмов января 2016 года 20 главных фильмов января 2016 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть