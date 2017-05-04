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Молчаливый Гром

04.05.2017 19:00
Молчаливый Гром

Первый взгляд на главных героев сериала «Сверхлюди», входящего в киновселенную Марвел. Релиз первых двух эпизодов состоится 1 сентября в кинотеатрах IMAX, а затем шоу будет транслироваться каналом ABC.

Команда Нелюдей – расы супергероев, обладающих разнообразными и невероятно уникальными суперспособностями – впервые появилась на страницах комиксов в 1965 году, в серии о Фантастической Четверке, и была создана знаменитым тандемом Стэн Ли / Джек Кирби.

Сюжет сосредоточится на никогда ранее не рассказывавшейся эпической истории о Чёрном Громе (Энсон Маунт) и его королевской семье. Серинда Суон сыграет Медузу, супругу Чёрного Грома, а Кен Люн –  его кузена Карнака. Иван Реон появится в образе центрального суперзлодея Максимуса. Шоураннером проекта назначен Скотт БакЖелезный кулак» Netflix, «Декстер»). 

 

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