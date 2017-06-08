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Молчание Новы

08.06.2017 17:30
Молчание Новы

Свежий постер и фрагмент из блокбастера «Планета обезьян: Война», посвященные героине по имени Нова (Амия Миллер), появлявшейся еще в самых первых частях оригинальной трилогии.

По сюжету ленты Мэтта Ривза, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Сценарий написал сам Ривз в компании с Марком Бомбэком («Росомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди СеркисаВуди ХаррельсонаСтива ЗанаДжуди ГрирМакса Ллойда-ДжоунсаСару Кэннинг и других.

Российская премьера блокбастера ожидается 13 июля.

 

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