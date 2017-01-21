Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Через тернии к звездам.
10 лучших фильмов режиссера Ридли Скотта
Яблоньки из яблочек.
15 молодых актрис из известных в шоу-бизнесе семей
Руками не трогать!
10 киноэкскурсий в музеи
Глаза боятся….
10 самых крутых драк вслепую
Тайны двух океанов.
13 звезд кино, имеющих собственный остров
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Молодой ловкач

21.01.2017 08:30
Молодой ловкач

Entertainment Weekly поделились порцией кадров из эпического фильма Гая Ричи «Меч Короля Артура» с Чарли Ханнэмом в роли заглавного персонажа и Джудом Лоу в образе злодея Вортигерна, обладающего магическими способностями.

Молодой Артур руководит бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, не подозревая, для какой жизни он был рождён. Все меняется, когда в его руки попадает легендарный меч Экскалибур. Вызвав мгновенно силу Экскалибура, Артур вынужден принять несколько трудных решений. Теперь судьба всей Англии в его руках. Сумеет ли молодой Артур вернуть принадлежащий ему по праву рождения трон и объединить народ?

Сценарий написал Джоби ХэролдРобин Гуд: Начало»), а в актерском составе также числятся Эрик Бана, Аннабель Уоллис, Элин Пауэлл, Эйдан Гиллен, Кэти МакГрат и даже Дэвид Бекхэм.

В отечественном прокате «Короля Артура» можно будет увидеть с 11 мая.

 

 

 

 

Опрос Film.ru

?
Понравились ли вам кадры из эпика «Меч Короля Артура»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Главные премьеры 2016 года. 30 самых масштабных фильмов 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
15.11.2015
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2016 года

2015 год постепенно подходит к концу, и это значит, что уже можно прикидывать, какие картины стоит ждать в наступающем, 2016 году. Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих...  →
Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона (Борис Хохлов)
24.07.2016
Борис Хохлов

Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона

Посмотрел все трейлеры с комик-кона, что появились на данный момент (Король Артур, Остров черепа, Чудо-женщина и Лига справедливости), толком не впечатлил ни один, а "Лига" - это вообще...  →
показать еще

Новости по теме

07.12.2016
Выход «Меча короля Артура» Гая Ричи задерживается.
23.07.2016
Дебютный трейлер «Короля Артура».
14.07.2016
Кадры из «Короля Артура» Гая Ричи.
22.12.2015
«Короля Артура» Гая Ричи отодвинули на 2017-й.
23.07.2015
Чарли Ханнэм в образе Короля Артура

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 удивительных фактов из жизни Кристофера Ли 15 удивительных фактов из жизни Кристофера Ли
20 молодых актрис, подающих большие надежды 20 молодых актрис, подающих большие надежды
Итоги года: 15 лучших голливудских экшен-сцен 2016 года Итоги года: 15 лучших голливудских экшен-сцен 2016 года
10 глупейших ляпов в знаменитых фильмах 10 глупейших ляпов в знаменитых фильмах
Еще 7 необычных танцевальных сцен в кино Еще 7 необычных танцевальных сцен в кино
15 ремейков, сделанных авторами оригинальных фильмов 15 ремейков, сделанных авторами оригинальных фильмов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть