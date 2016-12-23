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Мутант-альбинос

23.12.2016 11:30
Мутант-альбинос

Стивен Мерчант в образе мутанта-альбиноса Калибана на новом кадре из фильма «Логан», заключительной части трилогии сольных фильмов о Росомахе с Хью Джекманом в главной роли. Калибан будет помогать Логану ухаживать за больным и престарелым Профессором Икс.

Действие сюжета разворачивается в 2024 году. Большинство мутантов мертво, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким, как Логан. Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о страдающем от болезни Альцгеймера Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже, а силы нестабильны. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни, также известную как Икс-23 (Дафна Кин), за которой охотится могущественная корпорация «Трансиджен», превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Антагонистом выступит доктор Зандер Райс – ученый-садист из «Оружия Икс», причастный к появлению на свет женского клона Росомахи, Икс-23. Ранее Брайан Сингер сообщал, что в «Логане» появится и легендарный суперзлодей Мистер Синистер – глава ESSEX Crop. Натаниэль Эссекс, сыгравший важную роль в создании Лауры. Врагами Росомахи также выступят киборги-суперзлодеи из банды Риверз под предводительством Дональда Пирса (Бойд Холбрук) и члены печально известной организации «Оружие Икс».

Сценарий написали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049») и Дэвид Джеймс Келли. В актерском составе также значатся Эрик Ла СалльДорис Моргадо, Элизабет Родригес и Элиз Нил. Отечественный релиз «Логана» намечен на 2 марта 2017 года.

 

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