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Мысли мужчин

15.11.2017 12:40
Мысли мужчин

Тараджи П. ХенсонСкрытые фигуры») возглавит актерский состав фильма «Чего хотят мужчины» от студии Paramount ‒ «женского» ремейка комедии «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном.

Сюжет расскажет историю спортивного агента, которая в результате несчастного случая научилась читать мысли представителей противоположного пола. Свои новоприобретенные способности женщина будет использовать преимущественно с целью заключить контракт со звездой NBA.

Продюсированием картины занимаются Уильям ПэкерГолос улиц») и поп-звезда Дженнифер ЛопезОттенки синего», «Поклонник»). Мировая премьера «Чего хотят мужчины» запланирована на 11 января 2019 года.

 


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