Мысли мужчин

Тараджи П. Хенсон («Скрытые фигуры») возглавит актерский состав фильма «Чего хотят мужчины» от студии Paramount ‒ «женского» ремейка комедии «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном.
Сюжет расскажет историю спортивного агента, которая в результате несчастного случая научилась читать мысли представителей противоположного пола. Свои новоприобретенные способности женщина будет использовать преимущественно с целью заключить контракт со звездой NBA.
Продюсированием картины занимаются Уильям Пэкер («Голос улиц») и поп-звезда Дженнифер Лопез («Оттенки синего», «Поклонник»). Мировая премьера «Чего хотят мужчины» запланирована на 11 января 2019 года.
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