На волоске

Разрабатываемый уже не первый год сольный фильм о Флэше успел сменить несколько режиссеров, сценаристов и стать «Флэшпоинтом», но по-прежнему далек от попадания на экраны. По последним данным, DC и WB не хотят торопиться с проектом, поскольку ждут реакции публики на «Лигу справедливости».

В недавнем подкасте Meet The Movie Press журналист из Variety Джастин Кролл рассказал, что студия временно приостановила поиск режиссера для будущей картины, который напрямую зависит от успеха «Лига справедливости» ‒ во «Флэшпоинте» участвуют многие персонажи «Лиги», и Warner Bros. не горят желанием рисковать в случае провала тим-апа супергероев расширенной вселенной DC.

Предполагается, что сюжет ленты представит собой адаптацию знаменитого комиксного кроссовера «Флэшпоинт», начало которому положило перемещение Барри Аллена (Эзра Миллер) в прошлое. В результате произведенного им эффекта бабочки, Брюс Уэйн погиб в детстве при ограблении в переулке вместо своих родителей, поэтому Бэтменом стал его отец, Томас Уэйн, а Джокером – обезумевшая мать Брюса, Марта. «Лиги справедливости» в такой версии вселенной DC не существует, поскольку Супермен находится под стражей в правительстве, а атланты во главе с Акваменом и амазонки с Чудо-Женщиной (Галь Гадот) пытаются завоевать весь мир, параллельно воюя друг с другом. Объединить оставшихся супергероев может лишь главная надежда Америки ‒ Киборг (Рэй Фишер), который решает собрать новую команду.

Сценарист Джоби Хэролд («Меч короля Артура», «Наркоз») завершил работу над скриптом в конце сентября. Главным претендентом на пост режиссера блокбастера ранее назывался Роберт Земекис («Назад в будущее»). Также среди возможных кандидатов значатся Мэттью Вон («Kingsman», «Люди Икс: Первый Класс») и Фил Лорд с Кристофером Миллером, написавшие один из ранних вариантов сценария.

В актерский состав, помимо Миллера, Гадот и Фишера, входят Кирси Клемонс, получившая роль Айрис Уэст ‒ возлюбленной Барри Аллена, и Билли Крудап, играющий отца заглавного героя. Образ Томаса Уэйна может снова воплотить звезда «Хранителей» и «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган.

Точной датой релиза «Флэшпоинт» так и не обзавелся.