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Новости кино

Наемник в шлеме

26.12.2016 12:04
Наемник в шлеме

Спин-офф «Звёздных Войн», посвященный охотнику за головами Бобе Фетту, является одним из самых ожидаемых сольных фильмов франшизы. Lucasfilm же по-прежнему хранят молчание относительно участников съемочной команды, дат начала производства и релиза ленты. Однако, согласно последним сообщениям, проект все-таки жив, и съемки могут стартовать уже в обозримом будущем.

Недавно портал My Entertainment World обновил статус сольника Боба Фетта, указав его в числе грядущих лент и назвав место съемок: Лондон. Также сайт сообщает, что сюжет картины расскажет о происхождении персонажа и годах его обучения у Джанго Фетта, «отца» клонов. Официально эта информация пока не подтверждается, поэтому остается лишь ждать анонсов от Disney и Lucasfilm.

 

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