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Нападение Энн

17.02.2017 00:10
Нападение Энн

Вышел второй официальный трейлер научно-фантастической комедии «Моя девушка – монстр» с Энн Хэтэуэй в образе пьющей неудачницы из Нью-Йорка, способной контролировать огромного кайдзю, напавшего на Сеул.

Глорию (Хэтэуэй) нельзя назвать счастливым человеком. Жизнь девушки вращается вокруг алкоголя, сна и использующих ее мужчин. Брошенная очередным бойфрендом и потерявшая работу в Нью-Йорке, Глория возвращается в свой родной городок в нерешительной попытке начать всё заново. Но и там она продолжает быть жертвой плохого обращения. Каждый мужчина в жизни Глории использует ее в своих интересах, подавляя волю так же, как и алкоголь.

Режиссером и сценаристом странной sci-fi ленты выступил Начо ВигалондоВременная петля», «З/Л/О 3: Новый вирус», «Открытые окна»). Компанию Хэтэуэй составили Джейсон Судейкис, Дэн Стивенс и Тим Блэйк Нельсон.

Отечественный релиз ленты состоится 20 апреля.

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