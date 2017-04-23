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Наследие воина

23.04.2017 11:40
Наследие воина

Два новых промо-ролика фантастического эпика «Меч Короля Артура» от режиссера Гая Ричи. Заглавную роль в фильме  исполнил Чарли Ханнэм, а в образе зловещего мага Вортигерна появится Джуд Лоу.

Молодой Артур руководит бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, не подозревая, для какой жизни он был рождён. Все меняется, когда в его руки попадает легендарный меч Экскалибур. Вызвав мгновенно силу Экскалибура, Артур вынужден принять несколько трудных решений. Теперь судьба всей Англии в его руках. Сумеет ли молодой Артур вернуть принадлежащий ему по праву рождения трон и объединить народ?

Сценарий написал Джоби ХэролдРобин Гуд: Начало»), а в актерском составе также числятся Эрик Бана, Аннабель Уоллис, Элин Пауэлл, Эйдан Гиллен, Кэти МакГрат, Джимон Хонсу и Дэвид Бекхэм.

На экранах кинотеатров «Меч Короля Артура» окажется 11 мая.

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