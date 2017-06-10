Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Есть возможность выйти замуж за принца….
12 фанатов, сумевших охомутать своих голливудских кумиров
Дань независимости.
17 самых значимых независимых фильмов
Чего хотят зрительницы.
10 коммерчески успешных фильмов для женщин, растоптанных критиками
Мы пойдем другим путем.
15 запоминающихся спин-оффов
Тот неловкий момент.
Еще 10 конфузов из-за кулис эротических сцен
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Неизбежная битва

10.06.2017 15:40
Неизбежная битва

Стали доступны несколько новых кадров из горячо ожидаемого седьмого сезона «Игры престолов». Возвращение популярного сериала HBO на малые экраны ожидается 16 июля.

В конце прошлого сезона драконы Дейнерис и её необъятное войско направлялись к Вестеросу, где Серсея стала королевой после смерти своих детей. Армия же Короля Ночи направляется на юг, и битва будет неизбежной.

Шоураннерами предпоследнего сезона шоу снова выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Режиссерами 7 эпизодов нового сезона стали Алан ТэйлорДжереми Подесва, Марк Майлод и Мэтт Шекман

 

 

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Конвертируемая валюта. Почему книжные экранизации становятся все лучше (Артем Заяц, Film.ru)
28.05.2017
Артем Заяц, Film.ru

Конвертируемая валюта

Много лет с фразой «книга лучше, чем фильм» было бессмысленно спорить, и понятно почему: если литераторы могли позволить себе воплощать на бумаге любые, даже самые смелые фантазии, то...  →
Непредсказуемое прошлое . «Игра престолов»: Что ждет зрителей после финала сериала? (Евгений Ухов, Film.ru)
18.05.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Непредсказуемое прошлое

Грядущий в июле старт седьмого сезона популярнейшего сериала канала НВО «Игра престолов» поклонники ждут с двоякими чувствами  →
Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
07.05.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Угроза бездействием. Почему новая забастовка голливудских сценаристов увенчалась успехом, не успев начаться (Артем Заяц, Film.ru)
07.05.2017
Артем Заяц, Film.ru

Угроза бездействием

Итак, новой забастовки сценаристов не произошло, и Голливуд благополучно вернулся к своим делам. Казалось бы, отсутствующее событие обсуждать нечего – мало ли что и где не случилось  →
2016 и все, все, все. Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
25.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

2016 и все, все, все

Как подвести кино- и телеитоги года? Мы выбрали самый простой путь – решили раздать неофициальные награды. Но не в банальных категориях вроде «самый лучший фильм» и «самый...  →
Фоторепортаж: Премьера 4 сезона "Игры престолов" в Москве
10.04.2014

Фоторепортаж: Премьера 4 сезона «Игры престолов» в Москве

В Москве прошла презентация нового сезона популярного сериала «Игра престолов», организаторами которой выступила компания АМЕДИА TV. ...  →
показать еще

Новости по теме

09.06.2017
В 7-й сезон «Игры престолов» включат самый длинный эпизод.
26.05.2017
Свежие кадры со съемок «Игры престолов» с семьей Старков.
24.05.2017
Появился первый трейлер 7 сезона «Игры престолов».
23.05.2017
Порция кадров и фото со съемок 7 сезона «Игры престолов».
05.05.2017
HBO разрабатывают 4 спин-оффа «Игры престолов».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

8 способов уговорить актера раздеться 8 способов уговорить актера раздеться
10 самых крупных актерских заработков 10 самых крупных актерских заработков
10 грандиозных декораций, выстроенных ради единственной сцены 10 грандиозных декораций, выстроенных ради единственной сцены
Еще 12 знаменитых кинематографических Греев Еще 12 знаменитых кинематографических Греев
15 лучших фильмов Эльдара Рязанова 15 лучших фильмов Эльдара Рязанова
13 худших экранных пар 13 худших экранных пар

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть