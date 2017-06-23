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Новости кино

Общество агентов

23.06.2017 00:00
Общество агентов

По просьбам фанатов режиссер Кристофер МакКуорри выложил новые фото со съемок шестой части «Миссия: Невыполнима» с участием главной звезды франшизы, Тома Круза, а также Винга Рэймза и усача Генри Кавилла.

Также в каст входят Ребекка Фергюсон, Алек БолдуинШон Харрис, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби, Анджела Бассетт и Саймон Пегг. Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.

 

 

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