Общество агентов

22.06Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
По просьбам фанатов режиссер Кристофер МакКуорри выложил новые фото со съемок шестой части «Миссия: Невыполнима» с участием главной звезды франшизы, Тома Круза, а также Винга Рэймза и усача Генри Кавилла.
Также в каст входят Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин, Шон Харрис, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби, Анджела Бассетт и Саймон Пегг. Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.
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