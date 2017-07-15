Один готов

Режиссеры братья Руссо объявили об официальном завершении съемок масштабного блокбастера «Мстители: Война бесконечности». Старт съемочного процесса на данный момент безымянных «Мстителей 4» ожидается уже в августе.

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук.

На российские экраны третьи «Мстители» попадут 3 мая 2018 года.