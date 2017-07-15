Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Я просто мимо проходил….
13 голливудских звезд, попавших в кино случайно
Гиганты, на арену!
10 фильмов о битвах гигантских монстров
Если друг оказался вдруг….
10 самых коварных предательств в кино
Это был хороший год.
Лучшие и худшие фильмы года от авторов Film.ru
Развлекся сам – расскажи друзьям.
Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Один готов

15.07.2017 15:00
Один готов

Режиссеры братья Руссо объявили об официальном завершении съемок масштабного блокбастера «Мстители: Война бесконечности». Старт съемочного процесса на данный момент безымянных «Мстителей 4» ожидается уже в августе.

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук.

На российские экраны третьи «Мстители» попадут 3 мая 2018 года.

Последний день съемок «Войны бесконечности»

Последний день съемок «Войны бесконечности»

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Недостоверные источники. 10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
15.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Недостоверные источники

Когда нам рассказывают о планах компаний Marvel и DC на десяток лет и три десятка фильмов вперед, хочется верить, что создатели этих грандиозных мультивселенных представляют, за что берутся  →
Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
12.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Голактеко опасносте!. 7 главных слухов о фильме «Мстители: Война бесконечности» (Евгений Ухов, Film.ru)
26.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Голактеко опасносте!

Кажется, что только позавчера мы, исполненные скепсиса, шли в кинотеатры посмотреть фильм под названием «Железный человек», а сегодня на повестке уже стоит девятнадцатый фильм франшизы ...  →
показать еще

Новости по теме

12.07.2017
Стэн Ли заглянул на съемки «Мстителей: Война бесконечности».
11.07.2017
Актриса из нового «Человека-паука» сыграет в «Мстителях 3».
07.07.2017
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках третьих «Мстителей».
07.07.2017
Кевин Файги о значении «Тора: Рагнарёк» для киновселенной Марвел.
06.07.2017
Бенедикт Камбербэтч на съемках «Мстителей: Война бесконечности».

 

Свежие рецензии


Главное

Королевская кровь
08:00
Королевская кровь
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Лапы вверх!
14.07
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Недостающие звенья эволюции
13.07
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
11.07
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
10 фильмов с цифрами в названии
Один на один
10.07
Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Любовь с первого взгляда
09.07
Любовь с первого взгляда
10 самых сексапильных представлений киногероинь
Укуси меня, паук!
08.07
Укуси меня, паук!
8 супергеройских способностей, вдохновивших ученых на открытия
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 знаменитых актеров, начинавших карьеру с хоррор-фильмов 10 знаменитых актеров, начинавших карьеру с хоррор-фильмов
11 звезд, которым заплатили за фильмы, в которых они не принимали участия 11 звезд, которым заплатили за фильмы, в которых они не принимали участия
20 самых длинных полнометражных мультциклов 20 самых длинных полнометражных мультциклов
12 детей-актеров, которые похорошели с возрастом 12 детей-актеров, которые похорошели с возрастом
13 фильмов, обманывающих зрителя открывающей сценой 13 фильмов, обманывающих зрителя открывающей сценой
12 возрастных актеров, продолжающих сниматься в боевиках 12 возрастных актеров, продолжающих сниматься в боевиках

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть