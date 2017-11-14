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Одинокая кукла

14.11.2017 12:40
Одинокая кукла

Режиссер Сэм МендесСпектр», «Координаты Скайфолл») отказался снимать игровой ремейк «Пиноккио» для Disney, сообщают Tracking Board. И пока студия ищет ему замену, Мендеса снова включили в число возможных постановщиков 25-го фильма о Джеймсе Бонде.

В центре внимания окажется классический сюжет о деревянной кукле, которая мечтает стать живым мальчиком. Картина задумывается как «история об отношениях между отцом и сыном и переплетении лжи, выдуманных истории и жизни в своем собственном мире». Оригинальный мультфильм, основанный на книге Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», увидел свет в 1940 году.

Последнюю версию сценария ленты написал Питер ХеджесХороший динозавр», «Что гложет Гилберта Грэйпа?»), дату премьеры Disney пока что не разглашают.

 


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