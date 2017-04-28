Огонь в глазах

Universal и Blumhouse готовят новую экранизацию фантастического романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом». Режиссерское кресло займет Акива Голдсман («Любовь сквозь время»).

Сюжет рассказывает о паре молодых людей, ради заработка принявших участие в эксперименте по испытанию загадочного медпрепарата «лот-6». Результатом эксперимента стало обретение необычных способностей – например, отец семейства обнаружил, что может внушать окружающим свои мысли, а родившаяся вскоре маленькая дочка в минуты гнева или крайней обиды зажигала взглядом игрушки. За ребенком немедленно начинает охоту ФБР.

Над сценарием новой киноадаптацией работает Скотт Тимс («Ошибки прошлого»). О дате премьеры «Воспламеняющей взглядом» не сообщается.