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Охота Гриффина

15.11.2017 16:00
Охота Гриффина

Netflix показали второй трейлер мини-сериала «Безбожник» с Джеком О’КоннелломМишель Докери и Джеффом Дэниелсом в главных ролях. Режиссером и сценаристом атмосферного телевестерна выступил Скотт Фрэнк («Логан»), в продюсерах значится Стивен Содерберг.

Действие сюжета разворачивается в 1884 году. Зловещий бандит, Фрэнк Гриффин, терроризирует Дикий Запад в поисках своего приемного сына и одновременно бывшего партнера, Роя Гуда. Ранее парня внезапно заела совесть, и он сбежал от Фрэнка в охапку с награбленным после их финального совместного налета добром. Поиски приводят Фрэнка в тихий городок Ля Белль, где, по странным обстоятельствам, обитают одни женщины.

Премьера всех 7 эпизодов шоу состоится 22 ноября.


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