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Опасные образцы

17.02.2017 16:10
Опасные образцы

Ролик о создании научно-фантастического триллера «Живое», где Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс и Ребекка Фергюсон исполнили роли астронавтов, которые обнаружили на Марсе живой организм.

Члены экипажа международной космической станции находятся на грани одного из самых важных открытий в человеческой истории. Изучая собранные на поверхности Марса образцы, астронавты обнаруживают первые доказательства существования внеземной жизни на Красной планете – один из образцов содержит большой одноклеточный организм. Но дальнейшие исследования приводят к непредвиденным и смертельно опасным последствиям, ведь найденная форма жизни оказывается намного более разумной, чем кто-либо ожидал.

В актерский состав ленты также вошли Ольга Дыховичная, Хироюки Санада, Эрион Бакаре и Александр Нгуйен. Режиссером выступил Даниэль ЭспиносаКод доступа "Кейптаун"»), над сценарием работали Ретт Рис и Пол Верник (дилогия «Дэдпул»).

Увидеть sci-fi ленту «Живое» в кино можно с 23 марта.

 

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