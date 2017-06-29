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Опасный Вьетнам

29.06.2017 00:00
Опасный Вьетнам

Режиссер «Района №9» и «Элизиума» Нил Бломкамп вместе с Oats Studios выпустил вторую экспериментальную научно-фантастическую короткометражку из запланированных трех под названием «Firebase». Действие разворачивается во время войны во Вьетнаме, а центре внимания находится американский солдат Хайнс, попадающий в водоворот sci-fi безумия, когда ткань пространства-времени буквально начинает огибать его.

Бломкамп планирует показать еще одну короткометражную ленту, длина которой так же, как и раньше, составит около 20 минут. Все проекты впоследствии могут разрастись до полноценных кинолент.

 

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