Опасный Вьетнам

Режиссер «Района №9» и «Элизиума» Нил Бломкамп вместе с Oats Studios выпустил вторую экспериментальную научно-фантастическую короткометражку из запланированных трех под названием «Firebase». Действие разворачивается во время войны во Вьетнаме, а центре внимания находится американский солдат Хайнс, попадающий в водоворот sci-fi безумия, когда ткань пространства-времени буквально начинает огибать его.

Бломкамп планирует показать еще одну короткометражную ленту, длина которой так же, как и раньше, составит около 20 минут. Все проекты впоследствии могут разрастись до полноценных кинолент.