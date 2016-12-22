Опыт тамплиеров

20th Century Fox поделились очередным промо-роликом фантастического экшена «Кредо убийцы» с участием Майкла Фассбендера, снятого по мотивам культовой игровой франшизы Assassin’s Creed.

Закоренелый преступник Каллум Линч (Фассбендер) оказывается спасён от казни таинственной корпорацией Abstergo Industries, являющейся современной реинкарнацией ордена тамплиеров. Теперь он вынужден стать частью проекта под названием Анимус. При помощи специальных технологий Каллум высвобождает генетическую память своего предка, ассасина Агилара из Испании XV века. Чем дольше Линч переживает воспоминания своего предка, тем больше опыта и навыков он приобретает для противостояния тамплиерам, извечным врагам ассасинов.

Режиссером ленты выступил Джастин Курзель, адаптированный сценарий написали Билл Колладж и Адам Купер. В экранизации знаменитой игры мы увидим также Марион Котийяр, Майкла К. Уильямса, Джереми Айронса, Шарлотту Рэмплинг и Брендана Глисона.

В российский прокат «Кредо убийцы» попадет 5 января.