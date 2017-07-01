Оружие телепата

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10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз
Невероятно опасный Генри Кавилл и его пулемет передают привет на видео со съемочной площадки шестой части франшизы «Миссия: Невыполнима». Выход фильма в широкий прокат намечен на июль 2018 года.
Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Роль Итана Ханта снова сыграет Том Круз, также в каст входят Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин, Шон Харрис, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн, Винг Рэймз, Анджела Бассетт и Саймон Пегг.
Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.
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