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Оружие телепата

01.07.2017 15:30
Оружие телепата

Невероятно опасный Генри Кавилл и его пулемет передают привет на видео со съемочной площадки шестой части франшизы «Миссия: Невыполнима». Выход фильма в широкий прокат намечен на июль 2018 года.

Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Роль Итана Ханта снова сыграет Том Круз, также в каст входят Ребекка ФергюсонАлек Болдуин, Шон Харрис, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн, Винг Рэймз, Анджела Бассетт и Саймон Пегг

Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.

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