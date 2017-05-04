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Остановить Прайд

04.05.2017 13:00
Остановить Прайд

Первый промо-кадр сериала «Беглецы» от Marvel и Hulu. Сюжет основан на одноименной серии комиксов, созданной Брайаном К. Воном, и посвящен группе из 6 подростков, узнающих, что их родители на самом деле являются участниками команды суперзлодеев «Прайд».

В центре повествования находятся следующие персонажи: дочь волшебников Нико Минору (Лирика Окано), дочь инопланетян Каролина Дин (Вирджиния Гарднер), дочь мутантов Молли Эрнандес (Аллегра Акоста), сын безумных ученых Чейз Стайн (Грегг Салкин), сын боссов мафии Алекс Уайлдер (Рэнзи Фелиз) и дочь путешествующих во времени преступников Гертруда Йоркс (Ариэла Бэрер). Кроме того, в комиксах фигурировал генетически модифицированный динозавр из 87-го века Олд Лэйс, но неизвестно, появится ли он в сериале.

Над сценарием пилота работали Дрю Пирс («Железный человек 3») и сам Брайан К. Вон. Исполнительными продюсерами выступают создатели сериала «Сплетница» Стефани Сэвидж и Джош Шварц. Также в продюсерах значатся Кевин Файги, Джеф Лоэб и Джим Чори. Изначально производством проекта занимались Marvel Studios, которые планировали выпустить его в качестве полнометражного фильма.

Премьера «Беглецов» состоится на Hulu в 2018 году.

 

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