Отдых детектива

Джонни Депп на съемочной площадке криминального триллера «Лабиринт», где актер исполняет роль детектива, расследующего неоднозначное дело об убийстве знаменитых рэперов Тупака Шакура и Бигги Смоллза.

Сценарий фильма основан на книге «LAbyrinth» Рэндэлла Салливана ‒ журналистском исследовании, описывающем версию событий, выдвинутую детективом из Лос-Анджелеса по имени Рассел Пул (Депп). Форест Уитакер воплотит образ журналиста, помогающего Пулу вести расследование.

Как утверждает детектив, в убийстве Тупака был замешан его искавший выгоды друг и со-основатель лейбла Death Row Records Шуг Найт, также сотрудничавший с Лос-Анджелесским отделом полиции и конкретно офицером Дэвидом Мэком, которому он позднее заказал убийство Бигги Смоллза.

Режиссерское кресло занимает Брэд Фурман («Линкольн для адвоката», «Афера под прикрытием»), над сценарием трудился Кристиан Контрерас. Дата выхода «Лабиринта» в прокат не называется.