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Новости кино

Отдых мастера

28.10.2017 00:00
Отдых мастера

После успешной мировой премьеры «Формы воды», получившей главный приз последнего Венецианского фестиваля, Гильермо дель Торо планирует взять перерыв и на время уйти из режиссуры.

О своем решении постановщик объявил на пресс-конференции в мексиканском городе Морелия, слова дель Торо приводит издание Variety: «Я беру творческий отпуск и в течение года не буду заниматься режиссурой. Я собирался снять фильм “Фантастическое путешествие”, но уже после “Формы воды”. Сейчас мне нужен перерыв».

Гильермо добавил, что работа над «Формой воды» полностью завершена, однако он не бросает свои продюсерские проекты: «Впереди у меня сотрудничество с Бертой Наварро над двумя картинами, в данный момент ведем подготовку. Также я собираюсь спродюсировать ленту Патрисии Ригген, название которой я пока что не могу раскрыть. Патрисия великолепный режиссер и прекрасный человек, она из тех авторов, кому идет на пользу строгая структура кинопроизводства, помогая правильно выразить интересующие её темы».

Помимо этого, дель Торо всё ещё пишет сценарий чёрно-белого фильма «Silver», посвященного истории мексиканского рестлера, который в один прекрасный момент обнаруживает, что все политики ‒ вампиры, и объявляет им войну.

Российский релиз «Формы воды» ожидается 18 января 2018 года.

 

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