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Отец для хоббитов

26.07.2017 17:10
Отец для хоббитов

Николас Холт, недавно сыгравший Джерома Сэлинджера в ленте «За пропастью во ржи», планирует воплотить образ еще одного культового писателя – создателя «Властелина Колец» Дж.Р.Р. Толкина.

Сюжет биографической драмы, озаглавленной просто «Толкин», сконцентрируется на юношеских годах знаменитого британского автора, во время перед Первой мировой война. Сирота Толкин пытается обзавестись настоящими друзьями, найти любовь и творческое вдохновение в компании таких же учеников-изгоев в школе. Однако компания аутсайдеров подвергается различным испытаниям из-за начавшейся войны. Позднее эти события вдохновят Толкина на создание классических произведений о мире Средиземья.

Режиссерское кресло проекта займет Доме КарукоскиСердце льва», «Лапландская одиссея»), для которого «Толкин» станет первой англоязычной картиной. Над сценарием фильма работал Дэвид ГлисонЛиния фронта»).

Даты начала съемок и выхода ленты в прокат не разглашаются.

 

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