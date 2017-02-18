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Падение Тома

18.02.2017 18:00
Падение Тома

Постановщик Кристофер МакКуорри побеседовал с Empire, поделившись новыми подробностями о шестой части франшизы «Миссия: Невыполнима», обсудив глубину характера Итана Ханта в исполнении Тома Круза и пообещав вернуть нескольких старых персонажей.

«Фильм начинается довольно непривычно: никакого экшена в первых сценах не будет. Продвинуть такой ход было нелегко», – говорит МакКуорри. «Хотя недавно я нашел одно интересное место, показал Тому фотографию, и он оказался в восторге: “Супер! Я бы хотел оттуда упасть”. Да, я уже вижу, как Том оттуда падает, и на постере будет отлично смотреться».

Впрочем, зрелищные и динамичные сцены далеко не главная вещь, которая интересует режиссера: «Я видел пять фильмов из серии и до сих пор не знаю, что за человек этот Итан Хант. Одна часть вроде бы посвящена личной жизни Итана, в других персонажи пытаются понять, что на самом деле происходит в его голове. В моей картине я хочу по-настоящему раскрыть Итана, показать его эмоциональный путь, и Том меня в этом полностью поддерживает».

Ребекка Фергюсон, игравшая таинственную Ильзу Фауст в «Племени изгоев», планирует вернуться к своей роли, а вот Джереми Реннер в шестой «Миссии» не появится – занят на съемках «Мстителей: Война бесконечности». МакКуории же намекнул на появление «тех персонажей, которых вы не ожидаете снова увидеть на экране».

Съемки блокбастера стартуют в Париже 10 апреля, премьера запланирована на 27 июля 2018 года.

 

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