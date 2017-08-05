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Пчелиная атака

05.08.2017 14:50
Пчелиная атака

Опубликован свежий постер к седьмому сезону «Американской истории ужасов». События новой части хоррор-антологии от FX под названием «Культ» развернутся в Мичигане, а в центре внимания окажутся президентские выборы в США 2016-го года.

В январе FX продлили шоу сразу на 8 и 9 сезоны вперед. Кроме того, Райан Мерфи и Брэд Фалчук параллельно разрабатывают еще один «секретный» сезон, которым, вероятно, станет анонсированный прошлой осенью кроссовер, объединяющий в себе персонажей из двух старых частей проекта.

7-й сезон «Американской истории ужасов» будет состоять из 11 эпизодов и попадет на малые экраны 5 сентября. Главные роли исполняют Сара ПолсонЭван Питерс, Билли ЛурдБилли Эйхнер, Шейенн Джексон, Элисон ПиллКолтон Хэйнс и Адина Портер.

 

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