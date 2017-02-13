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Песня судьбы

13.02.2017 17:05
Песня судьбы

Пока «Джон Уик 2» штурмует киноэкраны, Киану Ривз подумывает о возвращении к другому проекту ‒ подростковой sci-f комедии о приключениях Билла и Теда, в двух частях которой актер снялся в конце 1980х-начале 1990х. Третья лента о теперь уже повзрослевших лоботрясах пока существует только в виде сюжетной завязки: о ней Ривз рассказал на шоу Грэма Нортона.

«У нас есть отличная история: Билл и Тед должны написать песню, чтобы спасти мир, но никак не могут этого сделать. Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них. Но вскоре прибывает некто из будущего и сообщает, что если Билл и Тед не напишут песню, то под угрозой уничтожения окажется не только Земля, но и вся вселенная. И теперь они просто обязаны спасти вселенную, потому что время поджимает. Затем элементы прошлого вступают в игру», ‒ сказал Киану.

Третья часть «Приключений Билла и Теда» на данный момент официально не анонсирована.

 

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