По гробницам

Режиссер Роар Утхауг объявил о завершении съемок новой киноадаптации игры «Tomb Raider» с Алисией Викандер в образе Лары Крофт. Выход ленты в широкий прокат намечен на 15 марта 2018 года.

Через семь лет после исчезновения своего отца (Доминик Уэст), 21-летняя Лара отказывается взять бразды правления его глобальной бизнес-империей, вместо этого подрабатывая курьером и учась в лондонском колледже. Вскоре девушка решает начать поиски пропавшего отца, отправившись туда, где его видели в последний раз: к древней гробнице на острове у берегов Японии. Внезапно ставки начинают расти, и Лара, вооружившись лишь острым умом, слепой верой и своей врожденной упрямостью, должна преодолеть себя и совершить путешествие к неизведанному. Если у нее получится выжить во время этого рискованного приключения, то Лара с гордостью сможет носить звание расхитительницы гробниц.

Главного антагониста сыграл Уолтон Гоггинс, а роль соседки и лучшей подруги Лары отца Лары исполнила Ханна Джон-Кэймен («Киллджойс», «Чёрное зеркало»). Автором сценария выступила Женева Робертсон-Дворет («Трансформеры: Последний рыцарь»).