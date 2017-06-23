По стопам Чужого

К 35-летию «Бегущего по лезвию» IGN поговорили с Ридли Скоттом, который также спродюсировал грядущий сиквел. Режиссер признался, что хотел бы и дальше продолжать расширять мир франшизы, развивая её в стиле «Чужого».

«Да, было бы интересно. В свое время Джордж Лукас доказал, что на основе одного фильма можно построить большую франшизу, и то, как он управлял развитием “Звёздных Войн”, просто потрясающе. Сейчас я тоже стараюсь расширять вселенную “Чужого”, хотя раньше был скептически настроен по отношению к сиквелам. В определенный момент я понял, что это довольно глупая позиция, и сиквелами всё же стоит заниматься. Поэтому сейчас я работаю именно в таком направлении», – заявил сэр Ридли.

Действие «Бегущего по лезвию 2049» развернется спустя 30 лет после событий первой картины. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Режиссером сиквела выступил Дени Вильнёв, над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

Российская премьера «Бегущего по лезвию 2049» ожидается 5 октября.