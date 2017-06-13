По ту сторону

Sony опубликовали первый трейлер и постер фантастического триллера «Коматозники» – сиквела / ребута одноименной ленты 1990 года. В каст проекта вошли Эллен Пейдж, Диего Луна, Кирси Клемонс, Нина Добрев и Кифер Сазерленд, вернувшийся к своей роли из оригинального фильма.

Группа студентов-медиков решает проникнуть в самую тайну бытия, поочередно вводя друг друга в состояние клинической смерти. Таким образом молодые люди пытаются понять, как устроен потусторонний мир, и существует ли он вообще. Не осознавая всей опасности своих экспериментов, ребята всё ближе и ближе подходят к точке невозврата, а ужаса ко всей ситуации добавляет тот факт, что после «возвращения» один из студентов осознает, что вернулся не один.

Режиссером новых «Коматозников» выступил Нильс Арден Оплев, известный по работе над «Девушкой с татуировкой дракона» и сериалом «Мистер Робот». Сценарий написал Бен Рипли («Исходный код», «Особь 3»).

На российских экранах лента окажется 25 сентября.