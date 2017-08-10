Почти Карнаж

Риз Ахмед («Однажды ночью», «Изгой-один») планирует присоединиться к составу сольной ленты о Веноме от Sony, где сыграет одного из популярных персонажей комиксов Marvel. Однако различные источники расходятся во мнении о том, какую именно роль получит Ахмед.

По информации The Hollywood Reporter и репортера Variety Джастина Кролла, этим персонажем не является Карнаж, в то время как The Tracking Board уверяют в обратном. Согласно другим источникам, первое время Ахмед действительно рассматривался на роль Карнажа, но после внесенных в сценарий правок решил исполнить в проекте другую партию.

Образ Венома / Эдди Брока воплотит Том Харди, также сообщается о появлении в «Веноме» супруги Брока, Энн Вейинг, некоторое время выступавшей в качестве носителя Симбиота. Режиссерское кресло досталось Рубену Фляйшеру («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»), над сценарием трудятся Джефф Пинкер и Скотт Розенберг, переписывающие скрипт Данте Харпера («Чужой: Завет»).

Старт съемок блокбастера ожидается этой осенью, премьера намечена на 4 октября 2018 года.