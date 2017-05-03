Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Гремя огнем, сверкая блеском стали….
15 самых эффектных видов кинооружия
Русские пришли!
15 самых крутых киногероев из стран бывшего СССР
Миллион алых роз.
10 самых романтичных экранных выражений любви
Шкурный вопрос.
12 актеров с самыми забавными, дурацкими и неприличными татуировками
Грешновато.
15 фильмов, не рекомендуемых верующим
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Под Моцарта

03.05.2017 18:45
Под Моцарта

Появился новый ураганный промо-ролик экшена «Малыш на драйве» от режиссера лент «Зомби по имени Шон» и «Скотт Пилигрим против всех» Эдгара Райта. Каст боевика составили Ансель Элгорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс, Джон Бернтал и Джон Хэмм.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

На российские экраны фильм попадет 24 августа.

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →

Новости по теме

11.04.2017
Трейлер экшена «Малыш на драйве» с Фоксом, Спейси и Хэммом.
01.04.2017
Первые актеры в составе нового фильма Ридли Скотта.
16.03.2017
Discovery огласили каст сериала «Охоты на Унабомбера».
12.03.2017
Первый трейлер экшена «На драйве» с Фоксом, Спейси и Хэммом.
04.11.2015
Актер примкнул к фильму Джеймса Кокса.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 брутальных киносцен, которые выдержит не всякий зритель 12 брутальных киносцен, которые выдержит не всякий зритель
10 главных фильмов марта 2017 года 10 главных фильмов марта 2017 года
«Оскар» 2015 в цифрах и фактах «Оскар» 2015 в цифрах и фактах
15 лучших российских зрительских фильмов XXI века 15 лучших российских зрительских фильмов XXI века
13 сцен в кино, от которых мужчины падают в обморок 13 сцен в кино, от которых мужчины падают в обморок
15 самых громких прокатных скандалов в России 15 самых громких прокатных скандалов в России

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть