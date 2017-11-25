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Подарок убийцы

25.11.2017 09:00
Подарок убийцы

Расширенный ТВ-спот хоррора «Счастливого дня смерти» от студии Blumhouse и режиссера Кристофера ЛэндонаПаранормальное явление: Метка Дьявола»). Сюжет посвящен девушке, которая вынуждена переживать один и тот же день снова и снова, пока не выяснит, кто пытается убить её и почему.

Три ‒ самая популярная девушка в университете, закатывающая грандиозную вечеринку по случаю своего дня рождения, куда мечтает попасть абсолютно каждый студент. Однако отвязное празднество в итоге оказывается испорчено по вине таинственного незнакомца в маске, который убивает виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок – утром Три вновь просыпается в постели едва знакомого ей парня, постепенно понимая, что теперь ей предстоит проживать один и тот же день снова и снова, причем в конце каждого из них девушку убивает незнакомец в маске. Но Три не отчаивается, ведь у неё появился шанс вычислить своего загадочного убийцу. Детективная история в жанре ужасов становится еще более интересной, когда жертва понимает, что перед ней стоит задача не столько выжить, сколько понять свои ошибки и изменить жизнь к лучшему.

Роли в проекте исполнили Джессика РотЛа-Ла Ленд»), Израэль БруссарЭлитное общество»), Руби МодайнБесстыдники»), Чарльз Эйткен, Рэйчел Мэттьюз и другие. В российском прокате фильм ужасов окажется 7 декабря.


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