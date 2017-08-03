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Новости кино

Полет Домино

03.08.2017 15:30
Полет Домино

Еще несколько свежих фото со съемочной площадки сиквела «Дэдпула», на этот раз с участием Зази Битц, воплощающей образ мутантки Домино. В российском прокате «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в главной роли стартует 31 мая 2018 года.

Компанию Дэдпулу также составят мутант Кэйбл (Джош Бролин), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори КуцунаАутсайдер»). 

Режиссерское кресло досталось Дэвиду ЛейтчуДжон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»).

 

 

 

 

 

 

 

 

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