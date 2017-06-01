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Полет Гатри

01.06.2017 11:00
Полет Гатри

Чарли Хитон, известный по участию в сериале «Очень странные дела», пополнил состав фильма «Люди Икс: Новые мутанты», где примерит на себя образ мутанта Сэмюэля Гатри / Пушечное ядро.

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма, выполненная в хоррор-стилистике.

Команда «Новых мутантов» состоит из следующих персонажей: Мэджик (Аня Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэй  (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар, известная как Мираж, и способная воплощать чужие мысли и страхи; Санспот, поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры.

Режиссерское кресло проекта занимает Джош БунВиноваты звезды»), над сценарием работали Нэйт Гуолтни, Скотт Нойстадтер, Майкл Х. Уэбер и сам Бун. Релиз блокбастера из киновселенной Людей Икс ожидается 13 апреля 2018 года.

 

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