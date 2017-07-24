Полет Мотры

Промо-кадр к блокбастеру «Годзилла: Король монстров», изображающий одного из трех летающих кайдзю, Мотру. На широкие экраны сиквел ленты 2014 года попадет в марте 2019-го.

В новой части МонстроВселенной нас снова ждет появление участников крипто-зоологической организации «Монарх» и могучей Годзиллы, объединившихся в борьбе против Мотры, Родана и трехглавого Короля Гидоры. Вместе эти три воскресших представителя древних супервидов жаждут стать доминирующей формой жизни, оставив судьбу человеческого рода висеть на волоске.

Режиссерское кресло занимает Майкл Доэрти («Крампус», «Кошелек или жизнь»), который также написал сценарий фильма вместе с Заком Шилдсом. В актерском составе значатся Вера Фармига, Кайл Чэндлер, Милли Бобби Браун, Чарльз Дэнс, Салли Хокинс, Чжан Цзыи, Аиша Хайндс, Кен Ватанабе, О'Ши Джексон мл., Энтони Рамос и Рэнди Хэвенс.

Релиз «Годзиллы: Король монстров» состоится 22 марта 2019 года.