Полезное существо

Актер Даг Джонс («Лабиринт Фавна», «Хеллбой») поделился деталями сюжета нового фильма Гильермо дель Торо – таинственного триллера под названием «Форма воды», где сам Джонс появится образе странного человека-рыбы.

«Действие разворачивается в 1963 году, но это не научно-фантастический и не жанровый фильм. Я играю уникальное существо, человека-рыбу. Никто не знает, откуда взялся мой загадочный персонаж, он – последний представитель своего вида, который является природной аномалией. Правительство США проводит эксперименты над моим героем, в то время как Холодная война с Россией находится в самом разгаре – это так или иначе отразится на событиях ленты. Военные хотят понять, как способности моего персонажа можно использовать для получения преимуществ в гонке вооружений или в космической отрасли, можно ли сделать его технологию пригодной для людей? Поэтому правительство держит его в секрете от русских.

Кроме того, зрителей ждет и любовная история с участием Салли Хокинс, которой достался образ уборщицы. По сюжету, она находит меня, проникается симпатией, затем всё начинает стремительно развиваться. В целом же картина снята невероятно красиво и искусно, если Гильермо не номинируют за неё на “Оскар”, то я буду очень сильно удивлен», – говорит Джонс.

Также в актерский состав проекта вошли Майкл Шеннон, Октавия Спенсер, Ричард Дженкинс и Майкл Штульбарг. Точной датой выхода в широкий прокат «Форма воды» еще не обзавелась.