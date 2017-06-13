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Новости кино

Помощь наемнику

13.06.2017 11:15
Помощь наемнику

Японская поп-звезда и актриса Сиори КуцунаАутсайдер») получила одну из ключевых ролей в сиквеле «Дэдпула». Кого именно сыграет Куцуна, студия пока что не сообщает.

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»). Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и персонажи из оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой. Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»).

Съемки второго «Дэдпула» стартуют этим летом, российский релиз ожидается 31 мая 2018 года.

 

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