Помощь наемнику

Японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер») получила одну из ключевых ролей в сиквеле «Дэдпула». Кого именно сыграет Куцуна, студия пока что не сообщает.
Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»). Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и персонажи из оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой. Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»).
Съемки второго «Дэдпула» стартуют этим летом, российский релиз ожидается 31 мая 2018 года.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий