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Помощь Вуки

31.01.2017 14:15
Помощь Вуки

Пока 8-й эпизод «Звёздных Войн» находится на стадии пост-продакшена, режиссер Райан Джонсон дал интервью Empire, в котором поделился своими впечатлениями от съемок «Последнего Джедая» и назвал несколько фильмов, оказавших прямое влияние на новую часть космической саги.

«Вертикальный взлет” стал для нас важным источником в плане динамики между пилотами и примера того, как должны выглядеть и ощущаться бои в воздухе. “Три самурая вне закона” оказались полезны для создания боев на мечах и общей атмосферы бульварного развлечения. Еще я пересмотрел “Поймать вора” – великолепное кино с замечательной романтической историей», – говорит Джонсон.

«Наибольшим сюрпризом на съемках “Последнего Джедая” для меня стала сама интимность процесса. Он, несомненно, огромен, давит на тебя в той или иной степени. Но, в конце концов, всё свелось к тем же вещам, которые характерны и при создании картин меньшего масштаба: просто рассказываешь важную историю с помощью камеры и нескольких актеров. И Вуки», – добавил Райан.

В восьмом фильме киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы», продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). На экранах снова появятся Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо, Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.

Мировая премьера «Последнего Джедая» запланирована на 14 декабря.

 

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