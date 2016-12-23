Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
…А вместо сердца – пламенный мотор!
25 самых крутых кинотачек
Откровенный ужас.
20 фильмов ужасов с самыми провокационными постерами
Все работы хороши?
60 ранних профессий голливудских звезд
Скрипач не нужен!
10 самых ненужных ремейков
На секретной службе.
15 лучших экранных разведчиков и тайных агентов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Права животных

23.12.2016 13:00
Права животных

В Сеть попали свежие кадры из  sci-fi хоррора «Окджа» от южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо («Сквозь Снег», «Мать»). На фотографиях запечатлены героини Лили Коллинз и Сео Хьён Ан. Также в каст входят Джейк Джилленхол, Тильда Суинтон, Пол Дано, Стивен Ян и другие.

Сюжет картины повествует о молодой девушке по имени Миа (Сео Хьён Ан), пытающейся спасти своего лучшего друга, огромное животное по кличке Окджа, от похищения могущественной мультинациональной корпорацией.

Сценарий к картине написал сам Чжун Хо совместно с Джоном Ронсоном, а одним из продюсеров выступит Брэд Питт. Актерский состав включает в себя также Келли МакдоналдБилла Найи и Джанкарло Эспозито. На экранах «Окджа» окажется в 2017 году.

 

 

Опрос Film.ru

?
Понравились ли вам кадры из корейской sci-fi ленты «Окджа»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

19.07.2016
Первый кадр из фильма «Окджа».
17.07.2016
Первые фото со съемок «Окджи».
23.04.2016
Обнародован каст фильма «Окджа».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 фильмов, изолирующих от мира 12 фильмов, изолирующих от мира
9 актеров, отстраненных от главной роли прямо во время съемок фильма 9 актеров, отстраненных от главной роли прямо во время съемок фильма
13 актрис, снимавшихся беременными на ТВ 13 актрис, снимавшихся беременными на ТВ
12 скучных фильмов, которые пересматривают только из-за обнаженки 12 скучных фильмов, которые пересматривают только из-за обнаженки
15 самых вероятных претендентов на «Оскар» 2016 года 15 самых вероятных претендентов на «Оскар» 2016 года
10 фильмов из 2000-х, где засветились Башни-близнецы 10 фильмов из 2000-х, где засветились Башни-близнецы

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть