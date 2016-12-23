Права животных

В Сеть попали свежие кадры из sci-fi хоррора «Окджа» от южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо («Сквозь Снег», «Мать»). На фотографиях запечатлены героини Лили Коллинз и Сео Хьён Ан. Также в каст входят Джейк Джилленхол, Тильда Суинтон, Пол Дано, Стивен Ян и другие.

Сюжет картины повествует о молодой девушке по имени Миа (Сео Хьён Ан), пытающейся спасти своего лучшего друга, огромное животное по кличке Окджа, от похищения могущественной мультинациональной корпорацией.

Сценарий к картине написал сам Чжун Хо совместно с Джоном Ронсоном, а одним из продюсеров выступит Брэд Питт. Актерский состав включает в себя также Келли Макдоналд, Билла Найи и Джанкарло Эспозито. На экранах «Окджа» окажется в 2017 году.