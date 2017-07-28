Праведная жена

Дублированный трейлер эротического триллера «Леди Макбет» ‒ адаптации очерка Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», действие которого перенесено в Англию Викторианской эпохи.

События ленты Уильяма Олдройда разворачиваются в 1865 году в небольшой деревне, живущей в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодую девушку Кэтрин (Флоренс Пью), ведущую скучный и ничем не примечательный образ жизни, выдают замуж за Александра (Пол Хилтон) – мужчину из чопорной и жестокой семьи, который вдвое старше её. Александр относится к своей новоиспеченной жене оскорбительно и пренебрежительно, отказываясь выполнять свой супружеский долг. Кэтрин понимает, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит, и спустя некоторое время заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть.

В российском прокате картина окажется 3 августа.