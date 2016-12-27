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Праздник Ксандера

27.12.2016 16:30
Праздник Ксандера

Paramount выложили новогодний промо-ролик боевика «Три икса: Мировое господство» В новой части экшен-франшизы Ксандер Кейдж (Вин Дизель) и его команда экстремалов будут искать невероятно опасное оружие под названием «Ящик Пандоры».

Суперагент Ксандер Кейдж возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное оружие «Ящик Пандоры». Но герою придется поспешить: завладеть оружием хочет опасный Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает свой отряд из ищущих острых ощущений экстремалов.

За постановку отвечает режиссер Д.Дж. Карузо («Забирая жизни», «На крючке»), а в каст вошли Сэмюэл Л. Джексон, Нина Добрев, Тони Джа, Рори МакКэнн, Руби Роуз, Донни Йен, Никки Джем, Тони Коллетт и другие.

На экранах триквел «Трех иксов» окажется 19 января 2017 года.

 

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