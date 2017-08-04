Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Враг не пройдет!
10 самых запоминающихся экранных сражений с пришельцами
Самые ожидаемые фильмы мая 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2014 года
Детский лепет.
10 фильмов о младенцах
Нащупавшие дно.
15 актеров, сыгравших в 2016-м свои худшие роли
Знакомство с прародителями.
13 ремейков несправедливо забытых фильмов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Премия для врачей

04.08.2017 18:30
Премия для врачей

Выход в широкий прокат драмы «Аритмия» Бориса Хлебникова, в этом году получившей главный приз на «Кинотавре», состоится на две недели раньше запланированного срока: продюсеры ленты хотят соблюсти регламент премии «Оскар», чтобы «Аритмия» могла быть номинирована в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

По правилам для номинантов в данной категории, картины-претенденты должны выйти в прокат на территории страны, от которой они выдвинуты, с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. «“Аритмия” стартует в прокате с 21 сентября в регионах России, а с 5 октября максимально расширяемся включая Москву и Питер! Таким образом мы выдерживаем регламент Оскаровского комитета, согласно которому картина должна быть в прокате не менее одной недели до 1 октября!», – написал у себя в Фэйсбуке продюсер Рубен Дишдишян.

Лента посвящена истории молодого и талантливого врача скорой помощи Олега (Александр Яценко), живущего своей работой. Его не беспокоит важность мировых событий. Ему важно – жизнь или смерть, сейчас или никогда. Он знает, что от него зависит слишком многое. Каждый день для Олега – это борьба за жизни людей. Вот только за светлыми идеями сделать мир лучше Олег совсем перестал замечать, что его собственная жизнь начинает стремительно разваливаться. Уставшая ждать внимания жена уходит от Олега, а новый начальник больницы не разделяет идей своего подопечного и волнуется только о статистике и правилах. Но главный герой продолжает курсировать с вызова на вызов, спеша спасать жизни.

 

 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Блог: Совсем не хочется смотреть "Блокбастер" (Борис Хохлов)
15.06.2017
Борис Хохлов

Блог: Совсем не хочется смотреть «Блокбастер»

...  →

Новости по теме

14.06.2017
«Аритмия» Хлебникова получила главный приз «Кинотавра».
03.10.2016
Стартовали съемки «Аритмии» Хлебникова.

 

Свежие рецензии


Главное

Кривые отражения
08:00
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
Только хардкор!
01.08
Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
Позор для короля
31.07
Позор для короля
12 худших экранизаций книг Стивена Кинга
Звездные страдальцы
29.07
Звездные страдальцы
10 известных актеров, вычеркнутых из фильмов по дурацким причинам
Чудаки на драйве
29.07
Чудаки на драйве
10 невероятных трюков, снятых без использования компьютерной графики
Кинопремьеры месяца. Август
28.07
Кинопремьеры месяца. Август
10 главных фильмов августа 2017 года
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Оскар 2017 в цифрах Оскар 2017 в цифрах
15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука 15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука
10 актрис, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда 10 актрис, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда
15 самых вероятных претендентов на «Оскар» 2016 года 15 самых вероятных претендентов на «Оскар» 2016 года
7 спин-оффов, способных встряхнуть франшизы 7 спин-оффов, способных встряхнуть франшизы
15 актрис, ради которых стоит смотреть осенние теленовинки 15 актрис, ради которых стоит смотреть осенние теленовинки

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть