Премия для врачей

Выход в широкий прокат драмы «Аритмия» Бориса Хлебникова, в этом году получившей главный приз на «Кинотавре», состоится на две недели раньше запланированного срока: продюсеры ленты хотят соблюсти регламент премии «Оскар», чтобы «Аритмия» могла быть номинирована в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

По правилам для номинантов в данной категории, картины-претенденты должны выйти в прокат на территории страны, от которой они выдвинуты, с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. «“Аритмия” стартует в прокате с 21 сентября в регионах России, а с 5 октября максимально расширяемся включая Москву и Питер! Таким образом мы выдерживаем регламент Оскаровского комитета, согласно которому картина должна быть в прокате не менее одной недели до 1 октября!», – написал у себя в Фэйсбуке продюсер Рубен Дишдишян.

Лента посвящена истории молодого и талантливого врача скорой помощи Олега (Александр Яценко), живущего своей работой. Его не беспокоит важность мировых событий. Ему важно – жизнь или смерть, сейчас или никогда. Он знает, что от него зависит слишком многое. Каждый день для Олега – это борьба за жизни людей. Вот только за светлыми идеями сделать мир лучше Олег совсем перестал замечать, что его собственная жизнь начинает стремительно разваливаться. Уставшая ждать внимания жена уходит от Олега, а новый начальник больницы не разделяет идей своего подопечного и волнуется только о статистике и правилах. Но главный герой продолжает курсировать с вызова на вызов, спеша спасать жизни.