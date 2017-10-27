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Прибытие Т’Чаллы

27.10.2017 00:00
Прибытие Т’Чаллы

Чедвик Боузман, воплощающий образ Чёрной Пантеры, на фотографиях со съемочной площадки четвертых «Мстителей». Премьера супергеройского эпика Marvel состоится в мае 2019-го, через год после выхода «Войны бесконечности».

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Российский релиз по-прежнему безымянных «Мстителей 4» ожидается 2 мая 2019 года.

 

 

 

 

 

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