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Прикрытие Хардмана

06.01.2017 18:20
Прикрытие Хардмана

Уиллем Дефо пополнил звёздный состав «Убийства в Восточном Экспрессе», новой экранизации романа Агаты Кристи. Актер сыграет мистера Хардмана – детектива, который притворяется коммивояжёром. Также в проекте значатся Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Майкл Пенья, Джуди ДенчДейзи Ридли и Пенелопа Крус.

Кеннет Брана не только сыграет знаменитого бельгийского детектива Эркюля Пуаро, но и выступит режиссером картины. Депп исполнит роль мистера Рэтчетта, Джош Гэд – его секретаря Гектора МакКуина. Пфайффер воплотит образ миссис Хаббард, а Дейзи Ридли сыграет Мэри Дебенхэм. Джуди Денч же появится в образе княгини Натальи Драгомировой, а Майкл Пенья – Маркеса.

За сценарий отвечает Майкл Грин, поработавший также над «Бегущим по лезвию 2049». В продюсеры проекта от 20th Century Fox записались такие небезызвестные персоны, как Ридли Скотт, Саймон Кинберг и Марк Гордон.

Премьера «Убийства в Восточном Экспрессе» запланирована на 20 ноября.

 

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