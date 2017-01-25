Против Бэтса

В ближайшие годы нам предстоит увидеть первую киноверсию злодея Дэфстроука из вселенной DC, за воплощение которого отвечает Джо Манганьелло. Недавно актер признался, что до того, как получить роль наемника Слэйда Уилсона, он отказался от участия во многих супергеройских проектах.

«Я был преданным фанатом комиксов еще с детства, и мне неоднократно предлагали сыграть различных супергероев и суперзлодеев, но я на всё отвечал “нет”», – говорит Манганьелло. «У меня захватывает дух от того факта, что я наконец-то нашел ту самую роль, что все счастливы. Будьте уверены – я погружаюсь с головой в работу и собираюсь представить вам идеально подготовленного суперзлодея, каким он и должен быть».

Предполагается, что дебют Манганьелло в образе Дэфстроука состоится в «Лиге Справедливости» Зака Снайдера, где злодей может получить камео. Также Слэйд Уилсон выступит одним из антагонистов в сольном «Бэтмене» Бена Аффлека, дата релиза которого до сих пор не разглашается.