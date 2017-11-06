Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Добро пожаловать в семью!
12 самых известных кинематографических «приемышей»
А теперь не смотри.
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Второй раз – не страшно.
10 лучших сиквелов фильмов ужасов
Не просто «спасибо».
10 самых причудливых и запоминающихся речей лауреатов «Оскара»
Сами с усами.
12 французских звезд, прославившихся без помощи Голливуда
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Против слона

06.11.2017 15:50
Против слона

Появился свежий кадр из приключенческой фэнтези-ленты «Джуманджи: Зов джунглей». В актерском составе фильма от студии Sony значатся Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан, Ник Джонас и Кевин Харт.

На этот раз в полном опасности и приключений мире Джуманджи оказываются четверо подростков. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя Смолдера Брэйвстоуна (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в заучку-коротышку Муза Финбара (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора Шелли Оберона (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой Руби Раундхаус (Карен Гиллан). Теперь друзья вынуждены привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Образы четырех подростков, решивших сыграть в «Джуманджи», воплотили Сердариус Блэйн, Мэдисон Айсман, Алекс Вулфф и Морган Тернер. Режиссерское кресло занимал Джейк Кэздан, а сценаристом выступил Скотт Розенберг («Воздушная тюрьма»). Авторы решили вернуться к исходному материалу, детской книге Криса Ван Оллсберга, с целью по-новому переосмыслить ее.

Российская премьера «Джуманджи» запланирована на 21 декабря.

 


 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рискованный бизнес. 11 грядущих фильмов, которые, возможно, ждет кассовый провал (Евгений Ухов, Film.ru)
01.10.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

2017 год определенно войдет в историю как один из тех периодов, что внесли наибольшую сумятицу в индустрии – Голливуд буквально лихорадило весну и лето. Прогнозы кассовых сборов превратились...  →
Рано радуетесь!. 11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рано радуетесь!

Актерская слава – дело скоротечное. Звезды, сверкающие на протяжении десятилетий, это скорее исключение, чем правило, большая часть артистов вспыхивают, блистают в двух-трех проектах и со...  →
Эта песня хороша, начинай сначала. 10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз (Евгений Ухов, Film.ru)
01.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Эта песня хороша, начинай сначала

Смена зрительских поколений в 2010-х Голливудом была освоена достаточно необычно – рынок фильмов наполнили сиквелы, которые на самом деле оказывались ребутами известных франшиз  →
Ролевые игрища. 9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров (Евгений Ухов, Film.ru)
10.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Ролевые игрища

Примеров неудачных кастинг-решений в последние годы предостаточно, от провалов не застрахованы даже обладатели высших актерских наград. И все же создатели блокбастеров продолжают идти на риск  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
показать еще

Новости по теме

30.10.2017
Фичуретка о создании «Джуманджи: Зов джунглей».
25.10.2017
Свежий кадр из фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей» со Скалой.
13.10.2017
Скала о влиянии Робина Уильямса на сиквел «Джуманджи».
22.09.2017
Свежий плакат фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей».
20.09.2017
Вышел второй трейлер сиквела «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном.

Свежие рецензии


Главное

Темная справедливость
08:00
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
О женщинах либо хорошо, либо ничего
04.11
О женщинах либо хорошо, либо ничего
11 звезд Голливуда, обвиненных в сексистских высказываниях
С места в карьер
03.11
С места в карьер
10 самых кассовых режиссерских кинодебютов
Тяга к подвигам
02.11
Тяга к подвигам
12 режиссеров, которым стоит попробовать себя в комикс-экранизациях
Гибель богов
31.10
Гибель богов
10 фильмов, использующих элементы скандинавской мифологии
Ужас без конца
30.10
Ужас без конца
15 лучших хоррор-сериалов, идущих сейчас в эфире
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

25 фильмов ужасов, которые вы не должны пропустить в этом году 25 фильмов ужасов, которые вы не должны пропустить в этом году
30 самых масштабных фильмов 2017 года 30 самых масштабных фильмов 2017 года
15 кинозвезд со странными фобиями 15 кинозвезд со странными фобиями
10 самых ненужных откровенных сцен в истории кино 10 самых ненужных откровенных сцен в истории кино
10 лучших фильмов о танцах и танцорах 10 лучших фильмов о танцах и танцорах
10 главных киногероев 70-х 10 главных киногероев 70-х

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть